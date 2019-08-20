Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплатуRT на русском вчера в 18:49
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Общество
В России с начала года ускорилась убыль населения
За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Подросток убил семью и покончил с собой
В Ульяновской области 16-летний подросток расправился с семьей, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 08:22
Политика
Представитель Зеленского ожидает трудную зиму из-за споров с Россией
Украину может ждать достаточно трудная зима из-за газовых споров с Россией и дефицита угля, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт
МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани
В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Украина арестовала танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Украинская прокуратура сообщает об аресте танкера Мрия, якобы поставлявшего топливо Черноморскому флоту в Крым.
Обновлено вчера в 09:20
Энергетика
«Роснефти» замораживают Арктику
Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.
Обновлено вчера в 18:24
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Обновлено 18 августа в 22:58
Здоровье
У 77 южноуральцев подтверждены клещевые инфекции
С начала 2019 года у 77 жителей Челябинской области выявлены клещевые инфекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»
Во втором туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» на 17 сентября
Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска компании «Финвижн» о допэмиссии банка «Восточный» до 17 сентября, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36