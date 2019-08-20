Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплатуRT на русском 18:49
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено в 11:18
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Наука
Появилась новая форма пластикового загрязнения
Инфракрасная спектроскопия показала, что образцы были главным образом полиэтиленом (обычно используемый в полиэтиленовых пакетах и упаковке) или полипропиленом (твердый пластик, обычно используемый для упаковки и контейнеров), или комбинацией обоих.
Обновлено в 04:42
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено в 21:02
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Лже-десантников обяжут раздеться
Лже-ветеранов военных конфликтов, выжимающих слезу у прохожих, «десантников», что своим поведением порочат войска, и прочих ряженых, позорящих военную форму, в Минобороны решили лишить их мошеннического реквизита.
Обновлено в 12:09
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Футбол
Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Политика
Путин рассказал о радиационном фоне в Северодвинске после взрыва
Угрозы повышения радиационного фона после аварии в Северодвинске нет, повышения радиоактивного фона не существует, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:30
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе РФ
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье
Врачи назвали простые способы предотвратить заболевания сердца
Врачи озвучили простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:07