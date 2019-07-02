Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов. В общей сложности специалисты организации обнаружили 578 подозрительных проб.

Происшествия В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.

Армия и оружие Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на удары Израиля по Сирии Удары израильских вооруженных сил по территории Сирии несут угрозу для стабильности всего региона, эскалация ситуации вызывает обеспокоенность МИД РФ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Политика Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Политика Путин встретился с Шойгу после гибели моряков Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Общество Температура воздуха опустится до сентябрьских значений В четверг и в пятницу погода существенно не изменится.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Общество Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Иностранный бизнесмен арендовал на день своего рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Кино Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о Дональде Трампе Американский режиссёр Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о президенте США Дональде Трампе.

Политика Полёты российских авиакомпаний в Чехию возобновлены Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний, которым аннулировали ранее выданные разрешения.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.

Игры Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019 Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Авто Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Теннис Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.