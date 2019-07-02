Спорт
ВАДА сочло подозрительными допинг-пробы 298 спортсменов из РФДавыдов.Индекс 14:19
Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов. В общей сложности специалисты организации обнаружили 578 подозрительных проб.
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Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикИзвестия 13:53
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