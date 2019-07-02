Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допингаPravda.Ru вчера в 12:51
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб. Данные были получены на основе проб, предоставленных московской лаборатории.
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Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикИзвестия вчера в 13:53
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WADA подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга. 43 дела уже открыты
Sport24.ruвчера в 13:55
ВАДА подозревает 298 атлетов РФ на основании данных Московской лаборатории
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