Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допингаPravda.Ru 12:51

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб. Данные были получены на основе проб, предоставленных московской лаборатории.
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Павел Колобков
Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикИзвестия 13:53

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