Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Шоу-бизнес Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Происшествия Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.

Единоборства Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что близок к завершению карьеры. Слова спортсмена передают «Вести.ru».

Кино Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о Дональде Трампе Американский режиссёр Оливер Стоун не исключил, что снимет фильм о президенте США Дональде Трампе.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Армия и оружие «Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, подготовленный в мае, поставил под сомнение выводы, изложенные в мартовском отчете.

Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Авто Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Происшествия На Украине упал военный самолет В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.

Экономика В пяти городах России модернизируют системы водоснабжения Минстрой РФ подписал договоры с Ярославской, Ивановской, Волгоградской, Нижегородской областями и Чувашской республикой о реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в пяти городах России, передаёт корреспондент РИА Недвижимость.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе Так, сегодня Кристина удивила фолловеров заявлением, что муж, 38-летний Гарик Харламов, читает ей сказки на ночь.

Происшествия В Иркутске загорелся склад хлебозавода Склад хлебозавода загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.