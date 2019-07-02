Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допингаРИА Новости 12:28
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
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Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикИзвестия 13:53
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