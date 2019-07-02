Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допингаРИА Новости 12:28
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
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Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
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Обновлено в 13:31
Авто
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Обновлено в 11:07
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Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»
Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
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