Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допингаРИА Новости 12:28

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
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WADA подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга. 43 дела уже открыты

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WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Под подозрением – 298 человек

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ВАДА подозревает 298 атлетов РФ на основании данных Московской лаборатории

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Юрий Ганус: Я ожидал, что ВАДА обнаружит больше подозрительных проб

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
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Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Армия и оружие

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Обновлено в 11:17
Экономика

Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ

НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Обновлено в 00:10
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Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Обновлено в 11:25
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В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

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Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

Обновлено в 11:07
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2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика

Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Общество

Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:45
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе

Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:16
Здоровье

Врач-диетолог объяснила, какой хлеб лучше употреблять в пищу

Обновлено в 07:59
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Футбол

Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне»

Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:51
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