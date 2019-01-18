WADA достались данные московской антидопинговой лабораторииLenta.ru 16:10

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершили работу по извлечению данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.

Происшествия Происшествия Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Космос Космос Япония запустила в космос ракету с семью спутниками Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.

Происшествия Происшествия Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти

Происшествия Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Космос Космос «Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р» Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».

Космос Космос Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Технологии Технологии В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Авто Авто Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.

Общество Общество Антрополог рассказал, как в будущем изменится стопа человека Стопа человека плохо приспособлена к прямохождению, ее формирование не закончено, и в будущем она будет похожа на слоновью, рассказал в интервью РИА Новости доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского университета кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Космос Космос В России разрабатывают корабль для космических туристов Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана.

Наука Наука Ученые оживили ящерицу, которой 290 миллионов лет Ученым удалось «воскресить» ящерицу, обитавшую на Земле приблизительно 300 миллионов лет назад.

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Интернет Интернет В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.

Авто Авто Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.

Общество Общество Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.

Авто Авто С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили Как отмечается, большинство автомобильных компаний переписали цены на свои автомобили после 1 января и только шесть марок изменили ценник в декабре.

Энергетика Энергетика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Общество Общество Mastercard взяла под контроль платные подписки Mastercard обязала продавцов платных сервисов перед каждым продлением отправлять клиенту по электронной почте или SMS данные о дате транзакции, сумму платежа и название компании.

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» завершил биологический эксперимент на Луне

Происшествия Происшествия Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Наука Наука Кассовые чеки оказались смертельно опасными Ученые Гранадского университета в Испании выяснили, что подавляющее большинство кассовых чеков, изготовленных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии и половина чеков во Франции содержит бисфенол А. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний.

Космос Космос Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.

Гаджеты Гаджеты Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.

Политика Политика В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Общество Общество Замглавы Хакасии заявила, что не получала 500 тысяч рублей премии Замглавы Хакасии Юлия Исмагилова заявила, что не получала полумиллионной премии и пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость.