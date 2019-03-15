Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию КрымуГазета.Ru 05:33

В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.

с чего всё началось

В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Общество Лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин умер в возрасте 91 года На 92 году жизни скончался американский поэт Уильям Мервин, лауреат Пулитцеровской премии в области поэзии в 1971 и 2009 годах.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Интернет «Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть "Яндекс" начал тестировать новый социальный сервис "Аура", который будет работать внутри собственного приложения компании.

Политика Нападавшие на посольство КНДР в Мадриде планировали смену власти — WP На посольство Северной Кореи в испанском Мадриде нападали члены малоизвестной группировки, которая планирует смену власти в Пхеньяне, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия После атаки в Новой Зеландии задержали невиновного После нападений в мечетях новозеландского города Крайстчерч правоохранители задержали четырех человек, один из которых оказался непричастен к атакам и пытался помочь полиции, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Происшествия В Ираке около 90 человек пострадали от удушья при утечке хлора Около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в городе Эль-Кут на востоке Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.

Происшествия У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.

Космос С космодрома во Флориде стартовала ракета Delta IV с военным спутником В ночь на субботу, 16 марта, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским военным спутником связи WGS-10.

Политика National Interest заявил о победе России в санкционной войне Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.

Экономика В Центробанке предупредили о росте цен Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.

Армия и оружие У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.

Финансы Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.

Происшествия Более 50 женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США Более 50 женщин подали иск против Национального олимпийского комитета (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который на данный момент находится в тюрьме.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Бобровка Красноярского края, сообщили в региональном главке МЧС.

Политика Однопартийцы поддержат сделку Мэй при условии ее отставки 12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit.

Политика Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом» Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Политика Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

Политика Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.

Здоровье Ученые рассказали об опасности чрезмерного увлечения омлетами Исследователи из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго выяснили, что употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

Происшествия На севере Китая обрушились несколько жилых домов В китайской провинции Шаньси в городи Линьфэнь произошло обрушение нескольких жилых домов, сообщает агентство «Синьхуа».

Транспорт В Румынии построили шоссе длиной один метр Бизнесмен из Румынии Стефан Мандачи построил в городе Сучава автомобильную дорогу длиной один метр с целью привлечь внимание властей к слабо развитой инфраструктуре.

Политика Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.

Армия и оружие В Риге оштрафовали военных из США за осквернение Памятника Свободы Памятник Свободы был установлен в 1935 году в память о погибших за независимость Латвии борцах.

Политика Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.

Происшествия На Камчатке началось мощное извержение вулкана Безымянный Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 15 км. Началось мощное извержение, сообщили ТАСС в субботу в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Кино Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3» Напомним, Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики", был уволен руководством Disney под громкий хор возмущенных поклонников и соратников в июле прошлого года, после того как недоброжелатели раскопали его старые твиты с неуместными шутками.