Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делахРБК 14:02
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля. Об этом РБК сообщила мама ребенка Ольга. По ее словам, полицейские пришли к ним домой поздно вечером 5 августа.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.Медиазона11:39
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