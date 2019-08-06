Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делахРБК 14:02

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля. Об этом РБК сообщила мама ребенка Ольга. По ее словам, полицейские пришли к ним домой поздно вечером 5 августа.
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с чего всё началось

Из-за годовалого мальчика на акции 27 июля возбудили уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.
Медиазона11:39

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Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком

РБК16:28

Родители, пришедшие с ребенком на акцию 27 июля, стали свидетелями по уголовному делу

Интерфакс15:06

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Коммерсантъ15:29

Никакие обвинения семье Проказовых, у которой прокуратура грозится отнять годовалого сына, не предъявлены

Эхо Москвы22:04

У следствия нет претензий к супругам, пришедшим на акцию в Москве с ребенком

ТАСС14:21

Адвокат: у следствия «нет претензий» к родителям мальчика

Медиазона14:35

Адвокат: у следствия нет претензий к супругам, пришедшим с ребенком на акцию

Дождь15:16
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