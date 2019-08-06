Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.

с чего всё началось

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля. Об этом РБК сообщила мама ребенка Ольга. По ее словам, полицейские пришли к ним домой поздно вечером 5 августа.

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

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