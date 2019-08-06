Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делахРБК 12:54

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля. Об этом РБК сообщила мама ребенка Ольга. По ее словам, полицейские пришли к ним домой поздно вечером 5 августа.
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с чего всё началось

Из-за годовалого мальчика на акции 27 июля возбудили уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.
Медиазона11:39

Подробнее о событии

Источник: СК допрашивает семейную пару, пришедшую на акцию в Москве с сыном

ТАСС13:18

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

РБК12:54

По факту появления на митинге пары с младенцем возбуждено два дела

Московский Комсомолец12:33

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о возбуждении уголовного дела

Ведомости12:33

СКР возбудил уголовное дело по двум статьям из-за годовалого мальчика на акции 27 июля

Коммерсантъ12:19

Из-за годовалого ребенка на акции 27 июля возбудили дело по двум статьям

Дождь11:43

Мать ребенка назвала уголовное дело и обыск «безумной дикостью»

Медиазона12:36
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Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Спорт

Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
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Политика

Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн

Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.
Обновлено в 11:32
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной

Миллионер Денис Ребров рассказал, что его связывает с Дианой Шурыгиной «страстная ненависть», а также творческие проекты и общие интересы, передает «СтарХит».
Обновлено в 13:02
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия

ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга

В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Политика

Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Политика

Украина нашла «альтернативу» российскому топливу

Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол

Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке

Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Наука

Северные гладкие киты могут исчезнуть через 20 лет

Американские специалисты из Океанографического института Вудс-Хоул заявили, что за последние два месяца в канадских водах Северной Атлантики были найдены восемь мертвых гладких китов.
Обновлено 03 августа в 11:32
Армия и оружие

Провокации террористов сорвали перемирие в Идлибе

Командование сирийской арабской армии заявило, что постоянные провокации со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не оставили других вариантов — террористические группировки необходимо разгромить, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.
Обновлено в 08:01
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко

Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.
Обновлено в 13:04
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Общество

57% россиян работают по профессии или смежной специальности

Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Общество

В Японии за неделю от жары умерли 57 человек

По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе

Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
Обновлено в 07:44
Происшествия

У некоторых задержанных на акции 3-го августа пытались взломать почту и мессенджеры

27-го июля были задержаны почти 1400 человек, в эту субботу больше тысячи.
Обновлено в 13:30
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Энергетика

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.
Обновлено в 13:32
Спорт

13-летняя ученица Тутберидзе чисто исполнила четверной тулуп

Обновлено в 09:52
Технологии

«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков

Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Общество

Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года

Напомним, ранее Минздрав России подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа

Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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