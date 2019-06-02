Происшествия
Взрывы в Дзержинске: пострадавшие получат по 150 тысяч рублейСвободная Пресса вчера в 20:51
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что госпитализированным после взрывов в Дзержинске гражданам выплатят по 150 тысяч рублей.
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Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
— Глеб Никитин, российский политикКоммерсантъ 00:54
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