Взрывы в Дзержинске: пострадавшие получат по 150 тысяч рублейСвободная Пресса вчера в 20:51

Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что госпитализированным после взрывов в Дзержинске гражданам выплатят по 150 тысяч рублей.

Взрывы в Дзержинске: пострадавшие получат по 150 тысяч рублей

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