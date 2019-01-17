Происшествия
Во французском университете прогремели взрывыLenta.ru 04:28
Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе. Об этом сообщает The Independent. На съемке, сделанной очевидцами, видно, как огненный шар вырывается через крышу горящего здания.
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Происшествия
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который вылетел в Москву из Екатеринбурга, из-за внештатной ситуации вернулся в аэропорт Кольцово.
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Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
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«Представителями Генпрокуратуры подан иск к бывшему главе Серпуховского района Шестуну и еще к 35 соответчикам — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход РФ их имущества, в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли»,— пояснил он.
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