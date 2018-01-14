Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭИзвестия 04:33

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

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