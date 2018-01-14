Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭИзвестия 04:33
Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Обновлено в 01:51
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено 09 мая в 15:22
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель вышла замуж
Дочь известного певца Александра Серова официально вышла замуж.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ
"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Общество
В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана
Обновлено вчера в 14:48
Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Политика
Цукерберг высказался против разделения Facebook
Марк Цукерберг, глава компании Facebook, в состав которой, помимо одноименной соцсети, входят соцсеть Instagram, мессенджер WhatsApp и другие сервисы, высказался против ее разделения.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
25 лет хрупкого перемирия: Карабах готовится к войне и надеется на мир
Ровно четверть века назад, 12 мая 1994 года, трёхсторонним и бессрочным документом была прекращена первая карабахская война 1991−1994-х гг. Подписи под соглашением, действующим поныне, поставили представители Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана — занимавшие на тот момент посты министров обороны.
Обновлено в 06:14
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Общество
Военный снаряд обнаружили на территории Москвы
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на западе столицы в одной из промышленных зон.
Обновлено в 06:08
Спорт
У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон
Обновлено в 05:29
Спорт
Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме
Обновлено в 04:59
Единоборства
Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC
Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00