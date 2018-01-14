Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭИзвестия 04:33

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сильные взрывы произошли в порту города Фуджейра в ОАЭ

Интерфакс05:43

СМИ сообщили о нескольких взрывах в порту Фуджейра в ОАЭ

РБК05:06

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

RT на русском05:52

Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

ТАСС05:54

В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах, сообщили СМИ

РИА Новости04:28

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают сообщения о взрывах в порту Фуджейра

Эхо Москвы06:01

На информацию СМИ о взрывах на танкерах в ОАЭ отреагировали власти

Газета.Ru06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Обновлено в 01:51
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено 09 мая в 15:22
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова Мишель вышла замуж

Дочь известного певца Александра Серова официально вышла замуж.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ

"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

Обновлено вчера в 14:48
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Политика

Цукерберг высказался против разделения Facebook

Марк Цукерберг, глава компании Facebook, в состав которой, помимо одноименной соцсети, входят соцсеть Instagram, мессенджер WhatsApp и другие сервисы, высказался против ее разделения.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

25 лет хрупкого перемирия: Карабах готовится к войне и надеется на мир

Ровно четверть века назад, 12 мая 1994 года, трёхсторонним и бессрочным документом была прекращена первая карабахская война 1991−1994-х гг. Подписи под соглашением, действующим поныне, поставили представители Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана — занимавшие на тот момент посты министров обороны.
Обновлено в 06:14
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Общество

Военный снаряд обнаружили на территории Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на западе столицы в одной из промышленных зон.
Обновлено в 06:08
Спорт

У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон

Обновлено в 05:29
Спорт

Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме

Обновлено в 04:59
Единоборства

Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC

Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное