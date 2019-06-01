Происшествия
Стала известна причина взрывов на заводе в ДзержинскеНовый Крым 06:33
По словам жительницы Дзержинска Марины Ипатовой, система оповещения сработала, сообщив, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет. По информации РИА Новости, без вести пропали два человека.
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Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело
Нижний Новгород on-line08:07
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Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
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У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
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В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
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Общество
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На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
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МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
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Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
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Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
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Полиция Судана открыла огонь по протестующим
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Названа новая причина вымирания неандертальцев
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