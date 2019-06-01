Происшествия

Стала известна причина взрывов на заводе в ДзержинскеНовый Крым 06:33

По словам жительницы Дзержинска Марины Ипатовой, система оповещения сработала, сообщив, что угрозы горожанам из-за взрывов на "Кристалле" нет. По информации РИА Новости, без вести пропали два человека.
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Названа предварительная причина взрывов на заводе по производству тротила под Нижним Новгородом

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Следственный комитет назвал причины взрывов в Дзержинске и возбудил уголовное дело

Нижний Новгород on-line08:07

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

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КозаПресс06:23

Очевидцы сообщают о взрывах в Дзержинске Нижегородской области

НИА Нижний Новгород05:32
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«Севастополь» стал чемпионом Крыма

В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
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Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

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В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
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Происшествия

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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Велогонщик набросился на фаната во время гонки

Колумбийский велогонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес набросился на болельщика во время гонки в рамках многодневки «Джиро д’Италия».
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Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии

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Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике

Подписчики отметили, что формы Каменских заметно округлились. Некоторые связали это с возможной беременностью певицы.
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Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
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Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Ленинградской области съехал в кювет автобус, ехавший в Новгород

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Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

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Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
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МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

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Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Полиция Судана открыла огонь по протестующим

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Названа новая причина вымирания неандертальцев

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