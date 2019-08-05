Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились

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