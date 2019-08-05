Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратилисьИзвестия вчера в 21:25
Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.
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Прибыл замминистра обороны: что известно сейчас о ситуации в Ачинском районе
Московский Комсомолецвчера в 21:42
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Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Здоровье
В Госдуме назвали причины ранней смертности мужчин в России
Курение и алкоголь являются одними из основных причин ранней смертности мужчин в России.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Сто четыре года назад русские войска отстояли крепость Осовец
6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.
Обновлено в 00:02
Наука
Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад
Обновлено вчера в 10:22
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Наука
Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило
Американские ученые обнаружили 112-летнюю рыбу весом в 22 кг, которая побила рекорд долголетия.
Обновлено вчера в 14:44
Кино
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Наплыва китайских авто с пробегом в Россию бояться не стоит — эксперты
Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Генпрокуратуре сообщили об искажении статистики по лесным пожарам
Чиновники в регионах искажали статистику по лесным пожарам, из-за чего федеральные власти не могли обеспечить их своевременное тушение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Происшествия
ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Землю 6 августа накроет сильная магнитная буря
Первую в августе магнитную бурю стоит ожидать в ближайшее время.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку
В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00