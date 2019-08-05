Происшествия

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратилисьИзвестия вчера в 21:25

Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском: следим онлайн второй день

ТВ-Енисейвчера в 22:29

Прибыл замминистра обороны: что известно сейчас о ситуации в Ачинском районе

Московский Комсомолецвчера в 21:42

Очевидцы сняли момент взрыва на складе боеприпасов под Ачинском

ТВКвчера в 08:40

Появилась информация о погибшем военном на складе боеприпасов под Ачинском

НГС24вчера в 10:05

На территории воинской части под Ачинском взорвался склад с боеприпасами

Ведомостивчера в 09:47

Взрывы на складе с боеприпасами под Ачинском затихли

РЕН ТВвчера в 20:06

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами

КП - Красноярсквчера в 07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Здоровье

В Госдуме назвали причины ранней смертности мужчин в России

Курение и алкоголь являются одними из основных причин ранней смертности мужчин в России.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие

Сто четыре года назад русские войска отстояли крепость Осовец

6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.
Обновлено в 00:02
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено вчера в 10:22
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Наука

Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило

Американские ученые обнаружили 112-летнюю рыбу весом в 22 кг, которая побила рекорд долголетия.
Обновлено вчера в 14:44
Кино

Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Авто

Наплыва китайских авто с пробегом в Россию бояться не стоит — эксперты

Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Генпрокуратуре сообщили об искажении статистики по лесным пожарам

Чиновники в регионах искажали статистику по лесным пожарам, из-за чего федеральные власти не могли обеспечить их своевременное тушение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Технологии

Кольская ГМК меняет теплообменники на производстве серной кислоты

Обновлено в 01:25
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

Футболист «Динамо» Теттех перешёл в турецкий клуб

Обновлено вчера в 16:12
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз

Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено вчера в 15:15
Общество

Землю 6 августа накроет сильная магнитная буря

Первую в августе магнитную бурю стоит ожидать в ближайшее время.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР

Обновлено в 00:39
Происшествия

В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку

В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное