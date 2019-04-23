Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой ЗеландииКомсомольская правда 06:42
"Первоначальное расследование выявило, что атака в воскресенье во время Пасхи была совершена местными экстремистами в ответ на новозеландское нападение на мечети в Крайстчерче", - цитирует телеканал Newsfirst главу ведомства. Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов.
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