Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой ЗеландииКомсомольская правда 06:42

"Первоначальное расследование выявило, что атака в воскресенье во время Пасхи была совершена местными экстремистами в ответ на новозеландское нападение на мечети в Крайстчерче", - цитирует телеканал Newsfirst главу ведомства. Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов.

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