Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видеоLenta.ru 06:30

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В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах слышны взрывы, а также видны клубы дыма от пожара и спешную эвакуацию жителей.
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Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря.
— Умирзак Шукеев, казахский политикФонтанка.Ру 04:29
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
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