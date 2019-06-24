Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видеоLenta.ru 06:30

Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря.

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах слышны взрывы, а также видны клубы дыма от пожара и спешную эвакуацию жителей.

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

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