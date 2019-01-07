Происшествия

Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ
Известия
вчера в 13:21

В результате взрыва в жилом доме в Мариуполе погибли сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и его товарищ. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Известиявчера в 13:21
с чего всё началось
Одним из погибших во время взрыва в жилом доме в Мариуполе стал 31-летний сотрудник СБУ, который вместе со своим товарищем пытался разобрать гранату, об этом сообщает Телевизионная служба новостей
 (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РИА Новостивчера в 21:01

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Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

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Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил сотрудник СБУ - СМИ

Царьградвчера в 11:11
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

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Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

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Бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева умерла вечером шестого января.
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Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 04:59
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Филиппин, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Названо возможное место следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в Ханое, передает ТАСС.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

NI оценил новое российское САО «Лотос»

Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
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Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
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Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

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Абэ: вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей

Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено вчера в 21:56
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В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено вчера в 12:04
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Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

Обновлено вчера в 13:21
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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.
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Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

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Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы

На севере Москвы загорелся многоэтажный дом. О пожаре в здании на Кронштадтском бульваре в МЧС узнали в 3:40 по московскому времени.
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
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Взорвавший эсминец «Коул» террорист ликвидирован

Террорист запрещенной в России экстремистской сети «Аль-Каида» Джамал аль-Бадауи, организовавший нападение на эсминец ВВС США «Коул» в 2000 году, был ликвидирован.
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Обновлено вчера в 11:29
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