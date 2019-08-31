Армия и оружие
Российская газетаВзрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Работали ракетчики Восточного военного округа.
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Минобороны на видео показало поражение объекта условного противника «Искандером»
Экономика сегодня11:33
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:38, Вашингтон
Футбол
Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
Евро-футбол.ру 15:52
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
RT на русском 28 августа в 20:59
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Общество
Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года
Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.
КП - Санкт-Петербург 09:53
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (1:1) с «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 10:00
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Космос
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru 17:25
Общество
Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги
Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.
Известия 11:11
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант 10:02
Наука
В ДНК ГМО-коров нашли серьезный изъян
Проанализировав геном одного из безрогих бычков, специалисты FDA обнаружили в его геноме фрагмент бактериальной ДНК с геном, придающим бактериальную устойчивость.
Хайтек+ вчера в 10:34
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
Китайский инсайдер поделился информацией о характеристиках и предполагаемой стоимости новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
iReactor 17:04
Шоу-бизнес
Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако
Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
Свободная Пресса 14:24
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
Туринский «Ювентус» победил «Наполи» в центральном поединке второго тура итальянского футбольного чемпионата.
РБК 16:52
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.
Газета.Ru 18:24
Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса 11:45
Общество
В Петербурге для детей с нарушением зрения открыли «Сад ощущений»
Как рассказали в пресс-службе Смольного, в образовательном учреждении было создано комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений» — проект реализовали на средства бюджета города в рамках программы «Комфортная городская среда».
78.ru 14:58