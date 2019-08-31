Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВзрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Работали ракетчики Восточного военного округа.
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Минобороны на видео показало поражение объекта условного противника «Искандером»

Экономика сегодня11:33

Появилось видео пуска ракеты «Искандер»

Газета.Ru08:56

Мощь «Искандера»: кадры боевого пуска ракеты ОТРК под Астраханью

ТК Звездавчера в 22:00

Под Астраханью военные провели учебные стрельбы ракетой «Искандер» — видео

Life.ruвчера в 23:55

Видео: «Искандер» уничтожил важный объект «противника» под Астраханью

РЕН ТВвчера в 23:24

Баллистическую ракету «Искандер» испытали в Астраханской области

Известиявчера в 22:22

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

РИА Новости08:18
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Футбол

Неймар согласился остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
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«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
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Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

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В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия

Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик

В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие

Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
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Концепцию арт-парка выберут в апреле 2020 года

Желание Смольного провести международный конкурс на концепцию арт-парка уже вызвало неоднозначную реакцию городского архитектурного сообщества.
КП - Санкт-Петербург 09:53
Общество

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34
Армия и оружие

США засекли маневры российского военного спутника

Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (1:1) с «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 10:00
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Космос

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Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
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Общество

Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги

Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.
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Единоборства

Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA

Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Общество

Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей

С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
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Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
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Футбол

Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»

Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
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В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека

Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
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В ДНК ГМО-коров нашли серьезный изъян

Проанализировав геном одного из безрогих бычков, специалисты FDA обнаружили в его геноме фрагмент бактериальной ДНК с геном, придающим бактериальную устойчивость.
Хайтек+ вчера в 10:34
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Раскрыты стоимость и характеристики iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Китайский инсайдер поделился информацией о характеристиках и предполагаемой стоимости новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако

Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»

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Футбол

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В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
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В Петербурге для детей с нарушением зрения открыли «Сад ощущений»

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в образовательном учреждении было создано комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений» — проект реализовали на средства бюджета города в рамках программы «Комфортная городская среда».
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Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы

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