Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВзрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Работали ракетчики Восточного военного округа.
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Минобороны обнародовало видео запуска баллистической ракеты «Искандера»

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Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

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