Армия и оружие
Российская газетаВзрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Работали ракетчики Восточного военного округа.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Кино
Сотни человек выстроились в очередь на «Джокера» в Венеции
К киноленте проявлено столько внимания, что гостям культурного мероприятия приходилось занимать очереди на сеансы задолго до начала.
Телеканал 360° 10:13
Политика
Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.
RT на русском 28 августа в 20:59
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Происшествия
Россиянка захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому
19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в турецкой Аланье и впала в кому, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 06:14
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Футбол
«Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»
"Челси" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии — 2:2. В составе лондонцев дубль оформил Тэмми Абрахам.
Спорт-Экспресс 12:16
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
Российская газета 11:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Авто
Составлен топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
МедиаПоток 08:24
Технологии
«Ястреб» встал на крыло: новый беспилотник на авиасалоне МАКС-2019
Проект "Сарыч" был представлен международном авиасалоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
Sputnik Абхазия 06:33
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16
Футбол
Зидан против, чтобы Азар играл за сборную Бельгии
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что атакующий полузащитник Эден Азар не будет принимать участие в играх за национальную команду Бельгии.
Матч ТВ 11:13
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
RT на русском 10:11
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48