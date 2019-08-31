Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВзрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Работали ракетчики Восточного военного округа.
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Видео: «Искандер» уничтожил важный объект «противника» под Астраханью

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Мощь «Искандера»: кадры боевого пуска ракеты ОТРК под Астраханью

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