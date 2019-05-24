Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшиеГазета.Ru 12:30

с чего всё началось

Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона. Подчеркивается, что район, где произошел взрыв, в настоящее время оцеплен.

Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие

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