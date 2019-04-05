Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 20:05

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе. Об этом в твиттере заявил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве. По его словам, взрыв произошел на нефтепроводе в секторе Ла Леона.
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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

РБКвчера в 21:25

В Венесуэле взорвался нефтепровод

Интерфаксвчера в 19:47

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Коммерсантъвчера в 20:54

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

ФАНвчера в 20:08

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 20:05

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле. Видео

Телеканал 360°вчера в 21:21

В Венесуэле прогремел взрыв на нефтепроводе

РИА Новостивчера в 19:27
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Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
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В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
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Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
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По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
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В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
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Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
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Экономика

Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
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Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

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Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье поспасать российских китов

Французский исследователь Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье с командой по приглашению губернатора Приморского края.
Обновлено в 01:39
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

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Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Политика

В WikiLeaks заявили о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Джулиана Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшие "часы или дни".
Обновлено вчера в 19:00
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Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине

«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
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В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
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Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты

В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus

Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Музыка

Бывший лидер группы Uriah Heep отменил концерт в Саратове

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
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