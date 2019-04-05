Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 20:05
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе. Об этом в твиттере заявил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве. По его словам, взрыв произошел на нефтепроводе в секторе Ла Леона.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Происшествия
В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка
В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Хоккей
В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции
По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика
Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей
Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Технологии
Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях
Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье поспасать российских китов
Французский исследователь Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье с командой по приглашению губернатора Приморского края.
Обновлено в 01:39
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
В WikiLeaks заявили о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Джулиана Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшие "часы или дни".
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине
«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Музыка
Бывший лидер группы Uriah Heep отменил концерт в Саратове
Обновлено в 03:09
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47