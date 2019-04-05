Взрыв произошел на нефтепроводе в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 20:05

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе. Об этом в твиттере заявил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве. По его словам, взрыв произошел на нефтепроводе в секторе Ла Леона.

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

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