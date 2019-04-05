Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в ВенесуэлеГазета.Ru 20:05

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе. Об этом в твиттере заявил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве. По его словам, взрыв произошел на нефтепроводе в секторе Ла Леона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле. Видео

Телеканал 360°21:21

В Венесуэле взорвался нефтепровод

РИА Новости19:27

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Газета.Ru20:05

В Венесуэле взорвался нефтепровод

Интерфакс19:47

В Венесуэле взорвался нефтепровод

RT на русском19:45

На нефтепроводе в Венесуэле прогремел взрыв

Московский Комсомолец19:38

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Коммерсантъ20:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Названы причины смерти Георгия Данелии

Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено в 21:00
Политика

WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Хоккей

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»

Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.
Обновлено в 21:46
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Общество

В ПФР назвали сроки перевода СНИЛС в электронный формат

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что перевод бумажных СНИЛС в электронный формат займет около трех месяцев.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено в 21:46
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Здоровье

Бесплатно пройти медобследования смогут 5 апреля жители Иркутска

В городе отпразднуют Всемирный день здоровья Бесплатные медицинские обследования смогут пройти 5 апреля жители Иркутска в честь Всемирного дня здоровья.
Обновлено в 05:26
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Хоккей

Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой

Обновлено в 16:46
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Общество

Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Обновлено в 07:02
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено в 12:55
Политика

Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное