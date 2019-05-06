Взрыв произошел на химзаводе в Пермском краеИзвестия 02:54

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Местное время (г. Пермь)

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