Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском краеИзвестия 02:54
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.
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Происшествия
Руководство «Шереметьево» соболезнует родным жертв ЧП
Соболезнования семьям и родным жертв пожара, который накануне, 5 мая произошел в аэропорту «Шереметьево», выразили в руководстве воздушной гавани.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Общество
Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион
Обновлено вчера в 16:15
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено
Отдельным важным плюсом модулей на базе микросхем Samsung B-die выступает их неприхотливость и широкая совместимость с различными контроллерами памяти, за что они особенно любимы владельцами систем на базе процессоров Ryzen.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Происшествия
СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек
При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Космос
Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА
Ученые Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН нашли недостатки в диете для дальних полетов космонавтов НАСА.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Израиль и Германия отрабатывали антироссийские маневры на учениях
Был задействован даже парашютный батальон Израиля. Германия не стала официально указывать об антироссийской стратегии проводимых маневров.
Обновлено в 04:06
Происшествия
После трагедии с мурманским самолетом активизировались мошенники
В социальных сетях активизировались мошенники после трагедии с мурманским самолетом в столичном Шереметьево.
Обновлено в 02:58
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37