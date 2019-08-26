Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в НаходкеРоссийская газета 04:56

По данным источника, на который ссылается ТАСС, два человека погибли, есть пострадавшие. Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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При взрыве в жилом доме в Находке погибли два человека

PrimaMedia.ru06:00

При взрыве в жилом доме в Находке погибли два человека

Владивосток-Новости05:54

Следком возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в Находке, где погибли два человека

КП - Владивосток06:11

Пострадавшие при взрыве в Находке находятся в реанимации

ТАСС05:20

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Находке

РИА Новости04:59

Два человека стали жертвами взрыва гранаты в Находке

Интерфакс04:48

Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме в приморской Находке

Интерфакс - Россия05:45
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Футбол

ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

Обновлено в 05:15
Футбол

Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра

Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Экономика

Выручка «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% в первом полугодии

Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Обновлено в 06:00
Транспорт

Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро

Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, их осматривают медики.
Обновлено в 02:34
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Космос

Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике

Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Единоборства

Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7

Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования

«Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.
Обновлено в 06:56
Футбол

Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Футбол

«Урал» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве. Команды забили 8 голов

«Урал» обыграл «Сочи» в матче российского молодежного первенства. Команды забили восемь голов на двоих.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Vivo в сентябре представит революционный смартфон

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Политика

МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии

Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 августа

Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине недели, в ночь на 29 августа температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до нуля.
Обновлено в 05:57
Энергетика

Польша собирается увеличить закупки американского СПГ

Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
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