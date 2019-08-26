Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в НаходкеРоссийская газета 04:56
По данным источника, на который ссылается ТАСС, два человека погибли, есть пострадавшие. Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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Футбол
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Футбол
Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра
Форвард получил травму в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0) и покинул поле в середине второго тайма.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Экономика
Выручка «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% в первом полугодии
Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро
Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области
По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, их осматривают медики.
Обновлено в 02:34
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования
«Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.
Обновлено в 06:56
Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Урал» обыграл «Сочи» в молодежном первенстве. Команды забили 8 голов
«Урал» обыграл «Сочи» в матче российского молодежного первенства. Команды забили восемь голов на двоих.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Vivo в сентябре представит революционный смартфон
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Политика
МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии
Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 августа
Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине недели, в ночь на 29 августа температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до нуля.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57