Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в ЕкатеринбургеВести.Ru 02:39
Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Мехренцева в доме 46 — в квартире в это время находились два человека.
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Основная версия — взрыв самогонного аппарата: все, что известно о пожаре в доме в Академическом
Екатеринбург Онлайн03:40
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Политика
ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук
Донецкая и Луганская Народные Республики якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 14:25
Технологии
YouTube запускает интерактивные шоу
В пресс-службе YouTube рассказали, что видеохостинг запланировал новую серию интерактивных шоу, что дает возможность зрителю участвовать в определенных моментах, которые будут направлять сюжет.
Обновлено в 01:03
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России
В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил Генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 05:47
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Женщины в роли руководителей лучше мужчин, заявил Медведев
Глава правительства России Дмитрий Медведев убеждён, что женщины в роли руководителей лучше мужчин.
Обновлено в 05:58
Здоровье
В Сочи врачи применили уникальную методику лечения плечевого сустава
Впервые в Сочи врачами четвертой горбольницы была проведена операция по установке в плечевом суставе имплантируемого баллона, сообщает пресс-служба минздрава Кубани.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Расчеты БПКРК «Бастион» и «Бал» Черноморского флота выполнили электронные пуски ракет по морским целям
Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Общество
В Бразилии Верховный суд освободил из-под стражи экс-главу Petrobras
Верховный суд в Бразилии принял решение об освобождении экс-главы нефтегазового гиганта Petrobras Алдемира Бендини, содержащегося под стражей с июля 2017 года по делу о взятках, передает агентство Efe.
Обновлено в 06:02
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено 08 апреля в 04:44
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика
Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу
Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Общество
На выходных в Москву придет похолодание
В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор
Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»
Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
Обновлено в 04:44
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
В Сети появились «живые» фото смартфона OnePlus 7 Pro
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
Жительницу Саратова укусила летучая мышь
При очередном кормлении животное укусило женщину в ладонь. Через несколько дней летучая мышь пала.
Обновлено вчера в 10:49