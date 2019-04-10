В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрывДни.ру 02:23

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

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