Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрывДни.ру 02:23
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
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Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Обновлено в 06:26
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Космос
Астрофизики впервые показали изображение черной дыры
Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
Обновлено в 08:52
Политика
Мэй заговорила о новом референдуме по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможном втором референдуме по Brexit, если соответствующий пункт внесут в законопроект об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Политика
Порошенко повторно сдаст анализы на алкоголь и наркотики, но не WADA
В минувшее воскресенье украинский боксер заявил, что анализы на алкоголь и наркотики, ранее сданные Порошенко и его соперником Владимиром Зеленским, собирались непрофессионально.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Баскетбол
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о состоянии болеющего раком мужа
Дизайнер много времени проводит с семьей.
Обновлено в 07:42
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40