Происшествия

Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских СумахREGNUM 15:59

В городе Сумы на севере Украины на входе в кафедральный Спасо-Преображенский собор канонической Украинской православной церкви Московского патриархата бросили взрывное устройство. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Сумской епархии. Инцидент имел место в пятницу во время богослужения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неизвестные взорвали пиротехническое средство у входа в собор УПЦ в Сумах

RT на русском16:59

В Сумах у храма канонической православной церкви прогремел взрыв

Вести.Ru15:23

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

Российская газета15:43

В Сумах неизвестные взорвали пиротехническое средство на входе в храм во время службы

ТАСС16:02

В Сумах в Спасо-Преображенском соборе прогремел взрыв

РИА Новости15:16

В кафедральный собор украинского города Сумы подбросили взрывное устройство

Коммерсантъ15:16

В кафедральный собор украинского города Сумы подбросили взрывное устройство

Интерфакс14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия

Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:26
Культура

Ушел из жизни сатирик и фельетонист Семен Лившин

Ушел из жизни советский сатирик, кавээнщик и фельетонист Семен Лившин.
Обновлено в 15:42
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено в 10:21
Происшествия

Россиянина Жукова экстрадировали из Болгарии в США

Гражданин РФ Жуков экстрадирован из Болгарии в США, сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство РФ в США.
Обновлено в 19:01
Религия

В Риге отменили крещенские купания

Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.
Обновлено в 16:08
Культура

Умер телеведущий Виктор Мочалов

Умер телеведущий Виктор Мочалов, известный по популярным телепередачам на канале 2х2. Об этом говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 17:46
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Обновлено в 11:31
Авто

Для УАЗ «Патриот» названы новые опции

Стоимость опций будет названа в скором будущем.
Обновлено в 13:00
Космос

Ученые предложили отправить аппарат для изучения Марса и Фобоса

Российские ученые из НПО Лавочкина предложили отправить космический аппарат для исследования Марса и его спутника Фобоса.
Обновлено в 01:53
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Обновлено в 15:59
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено в 18:06
Гаджеты

Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ

В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос

«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»

"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Культура

Мультфильм «Маша и медведь» вошел в книгу рекордов Гиннесса

Один из эпизодов российского мультфильма "Маша и медведь" стал самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве в Шахтах

Обновлено в 19:35
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук

«Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу состоится 22 января на заседании президиума РАН»,— сказали в РАН.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти

Обновлено в 10:09
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали прямо в Шереметьево

Обновлено вчера в 12:09
Космос

В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Общество

Москвичи рассказали, что слышали гром и видели молнию на Крещение

Пользователи социальных сетей рассказали, что в нескольких районах столицы были слышны раскаты грома. Как пишет РЕН ТВ, многие удивились.
Обновлено в 19:29
Наука

Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Технологии

Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть

В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
Главное