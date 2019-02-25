Взрыв прогремел в Макеевке в ДонбассеГазета.Ru 03:45

с чего всё началось

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в подконтрольной ДНР Макеевке произошел подрыв взрывного устройства.

Армия и оружие Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.

Происшествия ФСИН анонсировала отставку начальника колонии, где находился Цеповяз Начальник исправительной колонии строгого режима номер 3, где содержался Вячеслав Цеповяз, подполковник внутренней службы Александр Радьков после отпуска покинет должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

Происшествия В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.

Общество Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.

Политика Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.

Политика Путину доложат о письме Baring Vostok Президенту России Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.

Происшествия В Москве после звонков о минировании эвакуированы суды и ТЭЦ В Москве после анонимных сообщений о минировании эвакуированы суды, ТЭЦ и тепловая подстанция.

Здоровье Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).

Политика Кремль прокомментировал данные о целях «Цирконов» в США Президент России Владимир Путин не уточнял, куда именно будут нацелены российские «Цирконы» в случае размещения у границ ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сюжет на телевидении о вероятных целях российского оружия.

Музыка Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении» Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.

Кино Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.

Политика Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин Напомним, 21 февраля президент Казахстана подписал указ об отставке правительства республики, а временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Аскар Мамин.

Происшествия В Москве таксист списал у пассажирки 60 тысяч рублей за поездку В Москве водитель такси несанкционированно перевёл с карты пассажирки 60 тыс. рублей после того, как довёз клиентку от аэропорта до гостиницы в центре города.

Общество Эксперты Минтруда назвало самые востребованные в Москве профессии Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.

Армия и оружие Эсминец США вошел в порт Одессы Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Экономика Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.

Политика Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий для каждого пенсионера.

Политика Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.

Экономика Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия» Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.

Политика СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Политика В аппарате кабмина появился департамент регуляторной политики Структуру аппарата правительства пополнил департамент регуляторной политики, который в том числе займется объявленной президентом и премьер-министром большой реформой контрольно-надзорной деятельности.

Происшествия В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину 20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.

Армия и оружие СБУ возбудила дела в отношении семи российских офицеров Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.