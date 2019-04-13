Взрыв прогремел у посольства России в КиевеПолитика Сегодня 05:59

По словам собеседника агентства, под землей случился взрыв высоковольтного кабеля. Взрыв повредил брусчатку тротуара, среди людей никто не пострадал. В полиции также добавили, что на данный момент информация об обесточивании путепровода проверяется, для этого подключили все профильные службы.

Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

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