Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском краеРоссийская газета 03:25

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

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