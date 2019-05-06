Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском краеРоссийская газета 03:25

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.
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Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Интерфакс02:55

С пострадавшим при взрыве на предприятии в Березниках работает психолог

Сайт города Пермь 59.ru04:51

В Пермском крае прогремел взрыв на химическом заводе

РИА Новости02:49

Взрыв на заводе в Пермском крае произошел во время сварочных работ в цехе

ТАСС03:42

На химическом предприятии в Пермском крае произошел взрыв. Есть погибшие

URA.Ru02:36

В МЧС рассказали о взрыве на пермском заводе «Азот», где погибли три человека

РЕН ТВ02:58

Эксперт ООН: рабочих «Азота» в Березниках могло уберечь соблюдение правил безопасности

Местное время (г. Пермь)06:24
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Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
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Следователи извлекли 41 тело из сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

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На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
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Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

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Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
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Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

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Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
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Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Компания Skoda начала акцию с предоставлением скидок на собственные модели в мае.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
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Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе

После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Политика

SCMP: Китай пересматривает переговоры с США

Ранее сообщалось, что Китай может отменить переговоры после заявления президента США Дональда Трампа по поводу ввода пошлин на некоторые китайские товары.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Клещи покусали 265 жителей Волгоградской области

С начала сезона активности клещей к медикам обратилсь 265 жителей региона.
Обновлено в 07:08
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Космос

Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд

Обновлено 04 мая в 17:47
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 04:33
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
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