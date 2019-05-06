Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском краеРоссийская газета 03:25

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Местное время (г. Пермь)

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