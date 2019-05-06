Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском краеРоссийская газета 03:25

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.
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Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Интерфакс02:55

В Березниках на «Уралхиме» произошел взрыв: погибли трое рабочих

Сайт города Пермь 59.ru03:10

Взрыв на заводе в Пермском крае произошел во время сварочных работ в цехе

ТАСС03:42

На химическом предприятии в Пермском крае произошел взрыв. Есть погибшие

URA.Ru02:36

На березниковском предприятии произошел хлопок

Коммерсантъ Пермь02:16

В Пермском крае прогремел взрыв на химическом заводе

РИА Новости02:49

При взрыве на «Азоте» в Березниках погибли слесаря и сварщик

Местное время (г. Пермь)03:28
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Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено

Модули памяти, построенные на чипах Samsung B-die, пожалуй, являются одним из самых популярных вариантов в среде энтузиастов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Футбол

Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево

Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Технологии

Qiwi уходит с рынка онлайн-касс

Последнему принадлежит 49% общей компании. Доля «Киви штрих» на рынке онлайн-касс не превышала 1%, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:20
Происшествия

Названа причина возгорания SSJ-100

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Спорт

Самойлов показал владение всеми четверными прыжками

На своей странице в «Инстаграме» Самойлов опубликовал видео, на котором демонстрирует владение четверными флипом, лутцем, риттбергером, сальховом и тулупом.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево

Обновлено в 04:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Транспорт

На средства от платных парковок благоустроят 10 дворов в районе Арбата

Десять московских дворов в районе Арбата благоустроят за счет средств, полученных от платных парковок.
Обновлено в 04:37
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Россия может выйти из Совета Европы

Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
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