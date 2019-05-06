Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском краеРоссийская газета 03:25
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено
Модули памяти, построенные на чипах Samsung B-die, пожалуй, являются одним из самых популярных вариантов в среде энтузиастов.
Обновлено в 03:25
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Технологии
Qiwi уходит с рынка онлайн-касс
Последнему принадлежит 49% общей компании. Доля «Киви штрих» на рынке онлайн-касс не превышала 1%, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:20
Происшествия
Названа причина возгорания SSJ-100
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Спорт
Самойлов показал владение всеми четверными прыжками
На своей странице в «Инстаграме» Самойлов опубликовал видео, на котором демонстрирует владение четверными флипом, лутцем, риттбергером, сальховом и тулупом.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево
Обновлено в 04:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Транспорт
На средства от платных парковок благоустроят 10 дворов в районе Арбата
Десять московских дворов в районе Арбата благоустроят за счет средств, полученных от платных парковок.
Обновлено в 04:37
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток
Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29