Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видеоИзвестия вчера в 08:22
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
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В Генконсульство не поступали сведения о пострадавших при взрыве в КНР россиянах
Народные новости02:54
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Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Спорт
Этери Тутберидзе: «Очень сильно волновалась, когда выступала Загитова»
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе испытывала серьезное волнение, когда выступала ее ученица Алина Загитова, которая сегодня завоевала золотую медаль на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Леди Гага закрутила роман с главным геем Голливуда
Ирина Шейк может "выдохнуть", Брэдли Купер "отошёл на второй план", и у Леди Гага новый фаворит.
Обновлено в 10:09
Здоровье
В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:00
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено 20 марта в 14:58
Культура
Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке
Обновлено в 05:37
Политика
Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Общество
Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки
Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Вьетнам продолжает серийный выпуск копии советского пистолета ТТ
Социалистическая республика Вьетнам остается одной из стран, до сих пор серийно выпускающих копию советского пистолета "Тульский Токарев" (ТТ). Производство развернуто на оружейном заводе Z111 министерства обороны Вьетнама, передает блог bmpd.
Обновлено в 08:55
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Собянин: почти все москвичи живут рядом с учреждениями культуры
Практически каждый житель Москвы может при желание дойти за десять минут от дома до того или иного культурного учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 08:55
Кино
Disney решила закрыть киностудию Fox 2000
Издание называет решение Disney неожиданным, поскольку ранее представители компании обещали главе Fox 2000 Элизабет Габлер сохранить ее пост в студии после масштабной сделки.
Обновлено в 04:33
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Происшествия
Редкую рыбу нашли на пляже в США
Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Католического священника ранили ножом во время службы в Канаде
Священника оратория Святого Иосифа в канадском Монреале ранили ножом во время службы.
Обновлено в 09:47
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Гранату бросили у посольства России в Афинах
Двое неизвестных проезжали мимо консульского отдела посольства России на мотоцикле и в это время бросили взрывное устройство в полицейскую будку.
Обновлено в 01:47