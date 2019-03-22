Взрыв на китайском химзаводе попал на видеоИзвестия вчера в 08:22

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

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