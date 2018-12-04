Происшествия
Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое
Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвоеВести.Ru11:50
До двух человек выросло число погибших от взрыва гранаты в квартире подмосковного Куровского. Ранее от взрыва погибла женщина. Позже в больнице скончался еще один пострадавший — мужчина.
Вести.Ru11:50
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Происшествия
Девять вокзалов Москвы проверяют из-за звонков об угрозе взрыва
Кинологи проверяют анонимные сообщения об угрозе взрыва в девяти вокзалах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
Перед концертом IC3PEAK начали искать взрывчатку
В саратовском заведении «Мой бар», где 4 декабря должно состояться выступление дуэта IC3PEAK, полицейские с собаками устроили проверку помещения, объясняя это поиском взрывчатки и наркотиков, сообщает «Медиазона».
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Происшествия
Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром
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Происшествия
Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете
Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
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Происшествия
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Специалисты обнаружили бортовой самописец - черный ящик потерпевшего крушение во вторник штурмовика Су-25УБ Вооруженных сил Армении.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Знакомая Ломакина рассказала о погибшем футболисте
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Происшествия
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Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
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Происшествия
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Происшествия
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Президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян направил генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину обращения, в которых сообщил, что осужденному в колонии во Владимирской области отрезали язык.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам
Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.
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Происшествия
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 11:54
Происшествия
Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга
Обновлено в 11:33
Происшествия
Московский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков
Трое украинских моряков, раненных при задержании в Керченском проливе 25 ноября, получают в следственном изоляторе всю необходимую помощь и медикаменты, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра»
Не менее 46 человек задержаны на острове Сицилия в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра".
Обновлено в 11:13
Происшествия
Охранник избил пассажира электрички за якобы безбилетный проезд
В Подмосковье охранник избил пассажира электрички, который якобы ехал без билета.
Обновлено в 11:28