Происшествия

Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое
Вести.Ru
11:50

До двух человек выросло число погибших от взрыва гранаты в квартире подмосковного Куровского. Ранее от взрыва погибла женщина. Позже в больнице скончался еще один пострадавший — мужчина.
Вести.Ru11:50

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Число погибших в результате взрыва гранаты в квартире в Подмосковье возросло до двух

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Агентство Москва07:25
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