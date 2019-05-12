Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧСВести.Ru 04:44
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ. В результате два человека погибли, в том числе ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, передает телеканал "Россия 24".
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Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела
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Происшествия
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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
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Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook
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Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
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Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
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Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
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Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
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Общество
В России изменились правила получения детских пособий
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В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
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Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Певица Алсу побывала в студии телешоу с Максимом Галкиным
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Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ
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Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
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Microsoft выпустит набор утилит PowerToys для Windows 10
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Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
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