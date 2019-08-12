Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55

Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

В префектуре ЮЗАО сообщили, что капремонт дома не был причиной взрыва на Нагорной

ТАСС12:55

Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден в результате хлопка газа в квартире в Котловке

Агентство Москва12:52

При взрыве газа на Нагорной улице в Москве никто не пострадал

Интерфакс12:28

Власти рассказали о состоянии газопровода после ЧП в Котловке

Москва 2412:58

Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве сняли на видео

РИА Новости12:23

После взрыва газа в квартире на юго-западе Москвы начался пожар

РЕН ТВ10:48

В результате взрыва газа в жилом доме в Москве, по уточненным данным, пострадавших нет

Эхо Москвы12:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Экономика

Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Авто

Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada

Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:52
Футбол

Снейдер завершил карьеру футболиста

Обновлено в 12:53
Общество

Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды

Обновлено в 12:16
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило

В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Космос

НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»

Обновлено в 09:51
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом

Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Авто

Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено в 13:29
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Обновлено в 13:04
Общество

Новую «Миссис Россия» затравили за внешность

Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Авто

Rezvani представила новый внедорожник Tank

Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Экономика

Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Политика

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Технологии

Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства

Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00
Наука

Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от предков

Обновлено 09 августа в 13:46
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Беспилотники боевиков атаковали базу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Финансы

ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное