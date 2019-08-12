Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газаТАСС 11:55
Взрыв газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Экономика
Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Авто
Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada
Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:52
Футбол
Снейдер завершил карьеру футболиста
Обновлено в 12:53
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Обновлено в 12:16
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Авто
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено в 13:29
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Общество
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве
Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00
Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от предков
Обновлено 09 августа в 13:46
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали базу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10