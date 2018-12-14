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Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Вологде

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