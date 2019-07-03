Происшествия
Взорвавшийся вулкан в Италии убил туристаГазета.Ru 17:19
К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина. Эту информацию подтвердили и местные власти, в том числе мэр города Липари Марко Джоржианни.
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Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках
Обновлено в 14:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.
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Спорт
Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе
Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
Обновлено в 18:14
Экономика
В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено в 16:49
Наука
В Египте найдены десятки странных мумий
Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
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Политика
Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии
Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти
Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Политика
Давид Сассоли выбран новым председателем Европарламента
Итальянский политик и журналист Давид-Мария Сассоли был назначен новым председателем Европарламента.
Обновлено в 07:30
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В тюменском торговом центре произошла стрельба
Обновлено в 07:39
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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Футбол
Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом
Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено в 14:17
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В США мусоровоз упал с эстакады
В результате происшествия пострадали не менее 17 человек Не менее 17 человек получили травмы в результате падения мусоровоза с экстакады на выезд из туннеля Линкольна в штате Нью-Джерси, сообщает NBC.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Авто
Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге
По предварительным данным, Kia Sorento следующего поколения переедет на новую платформу, получит иную моторную гамму, станет комфортнее и гораздо безопаснее.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
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