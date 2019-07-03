Происшествия

Взорвавшийся вулкан в Италии убил туристаГазета.Ru 17:19

К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина. Эту информацию подтвердили и местные власти, в том числе мэр города Липари Марко Джоржианни.
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В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи

РИА Новости15:51

При извержении вулкана на острове в Италии погиб турист

Дождь14:50

На острове Стромболи проснулся вулкан

ТАСС13:58

Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста

Газета.Ru17:19

Турист погиб, спасаясь от неожиданного извержения вулкана в Италии

РЕН ТВ14:27

На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

Вести.Ru13:03

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

Интерфакс14:22
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
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Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.
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Спорт

Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".
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Экономика

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Обновлено в 16:49
Наука

В Египте найдены десятки странных мумий

Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
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Политика

Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии

Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти

Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
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Политика

Давид Сассоли выбран новым председателем Европарламента

Итальянский политик и журналист Давид-Мария Сассоли был назначен новым председателем Европарламента.
Обновлено в 07:30
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В тюменском торговом центре произошла стрельба

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Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Футбол

Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом

Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено в 14:17
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В США мусоровоз упал с эстакады

В результате происшествия пострадали не менее 17 человек Не менее 17 человек получили травмы в результате падения мусоровоза с экстакады на выезд из туннеля Линкольна в штате Нью-Джерси, сообщает NBC.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Обновлено в 18:44
Происшествия

Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
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Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге

По предварительным данным, Kia Sorento следующего поколения переедет на новую платформу, получит иную моторную гамму, станет комфортнее и гораздо безопаснее.
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Употребление наркотиков запретили в Голландии

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Происшествия

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Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
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Вулканический остров
Маленький вулканический остров с действующим вулканом. Расположен в Тирренском море к северу от Сицилии, принадлежит группе Липарских островов. Остров находится на территории Италии. Название происходит от латинской формы strongulē др.-греч. слова στρογγυλη, благодаря округлой выпуклой форме острова с диаметром около 4 км. Площадь острова - 12,5 кв. км.
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