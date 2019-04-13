Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видеоРоссийская газета 06:05
Российские истребители Су-27СМ в очередной раз подтвердили высокие летные качества. Самолеты морской авиации Черноморского флота осуществили взлет на выполнение задания во время сильного ливня. На видео Минобороны РФ можно увидеть, что потоки дождевой воды сильно затрудняют видимость пилоту.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
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Российская академия образования выяснит, как часто дети используют компьютер
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