Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05

Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Минобороны показало, как Су-27М взлетели под ливнем

Вести.Ru12:16

Минобороны показало взлет истребителей сквозь дождь

URA.Ru11:36

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Российская газета06:05

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

РИА Новости09:05

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Взгляд.ру06:43

Камера засняла взлет истребителя Су-27СМ сквозь ливень

РЕН ТВ06:31

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Lenta.ru10:33
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
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