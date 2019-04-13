Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05
Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
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Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
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Альпинистка попала в ледовую трещину на Эльбрусе
Альпинистка упала в ледовую трещину на высоте 4800 м на горе Эльбрус.
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В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
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Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизма
Швейцарский функционер заявил, что в ФИФА инициировали введение особой процедуры, в соответствии с которой главный арбитр матча может остановить поединок или отказаться от обслуживания игры в случае проявления расизма.
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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»
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В РПЦ надеются, что Зеленский остановит гонения против церкви
Если же президентом страны вновь станет Пётр Порошенко, то православные Украины испытают на себе новые гонения.
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ЦСКА проиграл «Оренбургу» на своем поле
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Космос
NASA сфотографировало на Марсе пингвина
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Общество
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату
Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
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Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
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Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
Обновлено в 13:21
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В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Германия передала Украине грамоту Петра I
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Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
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Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
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Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
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При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
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Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
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Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
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