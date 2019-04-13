Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05

Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Минобороны показало, как Су-27М взлетели под ливнем

Вести.Ru12:16

Минобороны показало взлет истребителей сквозь дождь

URA.Ru11:36

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Российская газета06:05

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

РИА Новости09:05

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Взгляд.ру06:43

Камера засняла взлет истребителя Су-27СМ сквозь ливень

РЕН ТВ06:31

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Lenta.ru10:33
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Армия и оружие

В ДНР оценили слова Полторака о работе украинских снайперов в Донбассе

Слова министра обороны Украины о работе украинских снайперов в Донбассе - не более чем пиар перед вторым туром президентских выборов, зачастую огонь ведется не по позициям ополчения, а по мирным жителям, заявил в субботу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
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Как рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, рядовой Скичко, устав от издевательств, прострелил ногу начальнику штаба батальона.
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Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

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Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
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Сына начальника из МВД поймали с крупной партией наркотиков

Несколько изданий со ссылкой на источники сообщили о задержании сына полицейского начальника с партией наркотиков.
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Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства от Apple

Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
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Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией

Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
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Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают

Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Наука

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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
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Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
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Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
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