Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05
Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР оценили слова Полторака о работе украинских снайперов в Донбассе
Слова министра обороны Украины о работе украинских снайперов в Донбассе - не более чем пиар перед вторым туром президентских выборов, зачастую огонь ведется не по позициям ополчения, а по мирным жителям, заявил в субботу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Происшествия
Во Франции прошли протесты «жёлтых жилетов»
В субботу, 13 апреля во Франции прошли 22-е по счёту акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 10:25
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Украинский военный прострелил ногу издевавшемуся над ним командиру
Как рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции (оборонного ведомства) самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, рядовой Скичко, устав от издевательств, прострелил ногу начальнику штаба батальона.
Обновлено в 08:41
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Обновлено в 10:14
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Сына начальника из МВД поймали с крупной партией наркотиков
Несколько изданий со ссылкой на источники сообщили о задержании сына полицейского начальника с партией наркотиков.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства от Apple
Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Музыка
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают
Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом
Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23