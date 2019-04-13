Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05

Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Минобороны показало взлет истребителей сквозь дождь

URA.Ru11:36

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Lenta.ru10:33

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Взгляд.ру06:43

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

РИА Новости09:05

Взлет истребителей Су-27СМ сквозь ливень сняли на видео

ФАН09:42

Камера засняла взлет истребителя Су-27СМ сквозь ливень

РЕН ТВ06:31

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Российская газета06:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Политика

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
Обновлено в 15:06
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие

Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев

«Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 16:46
Политика

Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Обновлено в 03:08
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Учения НАТО назвали «хорошим подспорьем» для Черноморского флота

Обновлено в 11:15
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Здоровье

Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность

Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Общество

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Здоровье

Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой

Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Панин уже несколько раз сетовал на то, что его дочь Нюся не может выехать за границу из-за запрета, оформленного матерью девочки в 2014 году.
Обновлено в 17:34
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 05:15
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