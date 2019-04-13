Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости 09:05
Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Политика
Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
Обновлено в 15:06
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев
«Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 16:46
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Обновлено в 03:08
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье
Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Общество
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Здоровье
Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой
Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Панин уже несколько раз сетовал на то, что его дочь Нюся не может выехать за границу из-за запрета, оформленного матерью девочки в 2014 году.
Обновлено в 17:34
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 05:15