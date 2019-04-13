Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости вчера в 09:05
Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
В Техасе в результате урагана погибли двое детей
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное дело
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело
Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО
Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили
Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии
"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Экс-девушка рэпера Гуфа сообщила об изнасиловании
Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
Обновлено вчера в 23:24
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики
Обновлено вчера в 08:00