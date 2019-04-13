Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видеоРИА Новости вчера в 09:05

Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
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Минобороны показало взлет истребителей сквозь дождь

URA.Ruвчера в 11:36

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Lenta.ruвчера в 10:33

Камера засняла взлет истребителя Су-27СМ сквозь ливень

РЕН ТВвчера в 06:31

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

РИА Новостивчера в 09:05

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Взгляд.рувчера в 06:43

Взлет истребителей Су-27СМ сквозь ливень сняли на видео

ФАНвчера в 09:42

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Российская газетавчера в 06:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Хоккей

Хоккеист СКА Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное дело

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело

Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили

Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии

"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Экс-девушка рэпера Гуфа сообщила об изнасиловании

Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»

Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес

Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Обновлено вчера в 23:24
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
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