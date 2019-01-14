Экономика
Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85. Такие выводы сделала Счетная палата РФ при проверке реализации соответствующей федеральной программы. В остальных 73 регионах страны система развернута не полностью.
Lenta.ruвчера в 17:54
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте ведомства, несмотря на завершение федеральной целевой программы, на реализацию которой потрачено более 14 млрд рублей, в 73 регионах система 112 развернута не полностью.БИЗНЕС Onlineвчера в 23:25
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Счетная палата заявила о недоступности возможностей системы «112» для двух третей населения
Коммерсантъвчера в 07:47
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
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