Экономика

Вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян
Lenta.ru
вчера в 17:54

Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85. Такие выводы сделала Счетная палата РФ при проверке реализации соответствующей федеральной программы. В остальных 73 регионах страны система развернута не полностью.
Lenta.ruвчера в 17:54
с чего всё началось
Как сообщается
 на сайте ведомства, несмотря на завершение федеральной целевой программы, на реализацию которой потрачено более 14 млрд рублей, в 73 регионах система 112 развернута не полностью.
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