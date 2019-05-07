Трагедия в Шереметьеве
Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»Московский Комсомолец 07:49
Сам Молчанов вывел троих человек. Он утверждает, что из переднего салона пассажиров эвакуировали стюард (бортпроводник Максим Моисеев погиб) и стюардесса. Он считает, что люди надышались угарным газом и погибли еще до момента остановки самолета.
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Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»
Московский Комсомолец07:49
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