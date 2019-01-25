Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34Газета.Ru 02:38

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах.

с чего всё началось

Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден). В данный момент спасенный штурман проходит по делу о крушении самолетов как свидетель.

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